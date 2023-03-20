Жители Варны: Школьники вынуждены добираться за знаниями по воде

Ученики единственной сельской гимназии в Челябинской области – гимназии им. Карла Орфа в селе Варна – вынуждены добираться до школы практически вплавь. Жители просят губернатора о помощи. В администрации района заверяют, что предпринимают все необходимые меры, а жители просто нагнетают обстановку.

«Огромная лужа разлилась у недавно отремонтированной гимназии (ул. Говорухина, в селе Варна – прим. ред.), и никому до этого дела нет. Дети ходят по бордюру, вдоль забора, кого машина обрызгает, кто по луже идёт», - написала губернатору Екатерина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

В конце 2021 года в ходе «прямой линии» педагоги и ученики гимназии обратились к губернатору за помощью в проведении ремонта здания школы (сквозило из окон, протекала крыша, порой уроки проводили под звон капели с потолка). В июне 2022 года в гимназии начался масштабный ремонт. А 12 января 2023 года отремонтированная сельская гимназия распахнула двери для учеников (в здании помимо гимназии функционирует детский сад, центр дополнительного образования «Варна», пункт проведения Основного государственного экзамена).

«В самой гимназии ремонт сделали, а возле можно и не заморачиваться. Пусть дети плывут за знаниями», - пишет Екатерина.

За выходные власти не предприняли никаких мер для откачки воды, возмущаются жители.

«Никто никакие лужи не откачивал, весь день в окно смотрела, как было, так и есть. Ничего никто не делал», - отмечает в комментариях Вера.

Однако, у администрации Варненского района своё видение ситуации. «Службами Варненского сельского поселения в воскресенье откачивались лужи около гимназии, - заверяют в мэрии. - Сегодня, 20 марта, Управление образования и администрация школы организовали запасные подходы к школе, сделали временные тротуары для пешеходов по школьному двору, обратились к родителям через школьную информационную систему «Электронный журнал» и соцсети с просьбой временно не подвозить в понедельник детей к центральному входу, потому что здесь идут работы по вывозу снега».

В доказательство своих слов администрация представила фото по состоянию дороги у школы в настоящий момент. «Не стоит нагнетать обстановку и выкладывать устаревшее фото», - призывают жителей чиновники.