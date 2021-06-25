25.06.2021
В Челябинской области фермер пытался обмануть минсельхоз
25.06.2021
Челябинская область вернулась к мартовским показателям по числу случаев ковида за сутки
25.06.2021
Не нужно сеять панику: саранча в Кизильском районе под контролем
25.06.2021
Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»
25.06.2021
Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
Жительница Челябинска организовала интернациональную помощь онкобольным детям
01.06.2021
ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний
13.02.2020
Челябинск будет искать новый земельный участок под детский онкогематологический центр
17.10.2019
Дети, победившие рак, расскажут Челябинску «Добрую историю»
21.05.2019
Фонд Хабенского приглашает врачей на лекции по детской нейроонкологии
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021