Жительница Челябинска организовала интернациональную помощь онкобольным детям

Жительница Челябинска Валентина Балиева организовала онлайн-марафон и собрала для онкобольных детей Южного Урала 113 000 рублей. В добром деле приняли участие 235 человек из России, Германии, Украины, Беларуси и Казахстана.

Средства уже поступили в благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

«Интернациональная помощь для наших детей — это что-то невероятное. И впервые в таких масштабах, - говорит руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко. – Сердечное спасибо всем участникам марафона — средства будут направлены на оперативную диагностику онкобольных детей».

предоставлены Валентиной Балиевой Поделиться

Валентина Балиева — мастерица со стажем. Больше 5 лет она занимается необычным творчеством — декором и дизайном интерьерных вещей.

О фонде «Искорка» Валентина узнала от школьной учительницы свой дочери. Прониклась историями подопечных, стала помогать. Вместе с дочкой они не раз делали товары для благотворительной ярмарки. А когда грянула пандемия, Валентина решила помогать онлайн.

В ноябре 2020 года провела свой первый благотворительный марафон. Задача была сделать имитацию дерева из самоотвердевающего материала. Валентина в этом одна из лучших мастеров — трудно отличить настоящее дерево от имитации, сделанной её руками!

Она так и объявила на своей страничке ВКонтакте: все средства направлю детям, которые борются с онкологией. В надежный и проверенный фонд. И откликнулись больше 100 человек.

В этом году мастерица решила повторить масштабный творческий марафон по декорированию. Рецептом материала поделилась тоже на марафоне, а ещё предложила участникам изготовить два варианта «танцующих домиков» в трех вариантах декорирования.

«Но люди шли не только за мастер-классом, — рассказывает Валентина, — а для того, чтобы детям помочь. Цена участия была 400 рублей».

Валентине писали и переводили деньги люди из разных городов и стран. А она вела отчёт. И направила все собранные средства в «Искорку»!