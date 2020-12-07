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В Сатке мать насмерть заморозила трехлетнюю дочку в сенях

В Сатке (Челябинская область) из-за беспечности матери в сенях замерзла трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье –«Причинение смерти по неосторожности».

Четвертого декабря в сенях одного из частных домов в Сатке было обнаружено тело трехлетней девочки с признаками переохлаждения. Ее мать рассказала, что она была уверена, что ребенок спит в кроватке, а утром она обнаружила ребенка в неотапливаемых сенях мертвой.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.