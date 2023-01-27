27.01.2023
«Уралочка» подарила радость детям Златоуста
27.01.2023
Текслер - полиции: В условиях СВО значимость общественной безопасности увеличивается
27.01.2023
В Челябинской области насмерть разбились двое молодых водителей, пять человек ранены
27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
Златоуст ужаснулся жуткой находке: на городской улице обнаружены цинковые гробы
22.12.2022
Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России
09.11.2022
Златоустовская «Уралочка» отметит двойной праздник интересным спортивным турниром
03.11.2022
«Подъемные» для педагогов Златоуста
16.09.2022
Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023