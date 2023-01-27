Златоуст ужаснулся жуткой находке: на городской улице обнаружены цинковые гробы

В Златоусте сегодня, 27 января, на улице 4-й Нагорной в частном секторе обнаружены цинковые гробы.

Как сообщает группа «ЧП/ДТП Златоуст» в ВКонтакте, два гроба - открытые, один - закрытый.

В паблике отмечается, что информация передана в правоохранительные органы и что сотрудники полиции начали по данному факту проверку.

В данном сообществе жители муниципалитета активно обсуждают жуткую находку, ужасаются появлению гробов на городской улице и делятся предположениями о том, как эти жуткие предметы там оказались. Одна из участниц беседы в сети предположила, что это ее «сосед, работающий возле морга в коттедже, скорее всего, притащил гробы на дрова». Другой жительнице Златоуста данное объяснение показалось не очень убедительным, ведь, как она заметила, на дрова этот самый сосед мог взять только обшивку (доски), но никак не сами гробы. Еще одна горожанка заявила землякам, что якобы уже не первый раз видит, как выкидывают пустые гробы. Есть и по-настоящему пугающие вопросы: является ли пустым закрытый гроб, обнаруженный на 4-й Нагорной.

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет ответа по данной теме из мэрии Златоуста.

По неофициальной информации, цинковые гробы отдали работнику морга для личных нужд - такую жуткую «добычу» он, предположительно, собирался использовать в строительстве. Случай, несомненно, вопиющий, шокируюший - особенно сейчас, когда наши ребята участвуют и погибают в противостоянии с неонацистами, и требует тщательного расследования.