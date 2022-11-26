26.11.2022
Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска
26.11.2022
Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска
26.11.2022
Златоустовцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»мм
26.11.2022
Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска в обе смены
26.11.2022
Второе уголовное дело для экс-судьи
26.11.2022
В Кизильском районе новый начальник полиции
Златоустовцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»мм
13.10.2022
Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске
28.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
09.09.2021
В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»
12.07.2020
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022