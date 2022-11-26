Златоустовцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»мм

Златоустовцев приглашают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Жителям необходимо определиться с площадкой, где будет установлен памятный знак с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.

Общественными организациями предлагаются три варианта:

разворотное транспортное «кольцо» на въезде на проспект имени Гагарина; территория у дворца культуры «Металлург»; территория у дворца культуры «Победа».

Проголосовать можно здесь.

Напомним, 15 ноября Златоусту было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, звание «Город трудовой доблести» присваивается муниципалитетам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».