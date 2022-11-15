Златоусту присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Городу Златоусту (Челябинская область) присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Златоустовцы, проявляя массовый трудовой героизм и самоотверженность, обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин 15 ноября 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Златоуст – третий город в Челябинской области, удостоенный этого почетного звания РФ.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Астрахани, г. Вологде, г. Горловке, г. Златоусту, г. Каспийску, г. Луганску, г. Норильску, г. Орску, г. Якутску», - говорится в тексте Указа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Златоуста и подчеркнул, что город по праву заслужил носить такое высокое звание.

«Это достойная оценка вклада города в дело Победы в Великой Отечественной войне, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Обо всем этом нужно знать и помнить, рассказывать детям».

Глава Златоуста Максим Пекарский отметил, что предприятия города в период Великой Отечественной войны снабжали фронт высококачественной сталью, изготавливали пулемёты, авиационные пушки, снаряды, знаменитые чёрные ножи и другое необходимое для фронта.

Всего в военные годы предприятия Златоуста произвели 1,58 миллиона тонн стали, 1,4 миллиона тонн проката, 13,8 миллиона корпусов снарядов и мин, 109,5 тысячи пулемётов различных марок, 41,8 тысячи авиационных пушек, 292,3 тысячи часов различных модификаций для танков, самолётов и ВМФ.

Железнодорожники в декабре 41-го построили бронепоезд.

«Но главное наше достояние - это люди, которые всю войну, сотни дней и ночей, самоотверженно трудились на благо Родины», - уверен градоначальник.

Губернатор уверен, что у Златоуста не только славное прошлое, но и перспективное будущее. «Сегодня Златоуст – это крупный промышленный и культурный центр Урала, город чемпионов. В течение последних трех лет идет масштабное преображение города благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и проекту по инициативному бюджетированию», - отметили в пресс-службе губернатора

Глава региона пожелал всем златоустовцам здоровья, успехов, продолжения славных трудовых традиций.

Напомним, в июле 2020 года почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» было присвоено двум городам Челябинской области – Челябинску и Магнитогорску. На территории этих городов установили памятные стелы: в областном центре – в ноябре 2021 года, в Магнитке – в июле 2021 года.. В 2022 году в честь присвоения почетного звания двум уральским городам в Москве на улице Челябинской был открыт памятный знак, а на улице Магнитогорской состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятного знака.

ДЛЯ СПРАВКИ

В период войны Златоустовский металлургический завод стал основным производителем спецсталей. Металлурги предприятия первыми в мире освоили производство хромоникелевых, хромокремнемарганцевых и других легированных сталей в мартеновских печах. Златоуст давал особую инструментальную сталь, которая была необходима для подшипников, коленвалов и других ответственных деталей, без которых танки не смогли пойти в бой.

Златоустовский инструментальный завод-комбинат серийно изготовлял 19 видов снарядов и мин. Армейские ножи, выпускавшиеся на этом заводе, получили название «чёрные ножи». Активно в рукопашных сватках их использовали бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. Это наводило панических ужас на вражеских солдат, называвших уральское танковое подразделение «дивизией чёрных ножей».

Златоустовская швейная фабрика поставила армии более одного миллиона комплектов обмундирования.