Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных

Специалисты челябинского фонда «Спаси меня» в феврале этого года проводят семинары для зооволонтеров Южного Урала. Совместно со спикерами и координаторами зоозащиты участники разбирают сложности зоозащитной деятельности в своих территориях.

В 2023 году фонд зоозащиты Карена Даллакяна получил грант губернатора на развитие зоозащитных инициатив в малых городах Челябинской области. Семинары для зоозащитников станут частью проекта «Центр зоозащитной медиации».

Обучающая программа разработана с учетом наиболее распространенных проблем, характерных для муниципальных образований региона. На семинарах защитники животных узнают о том, как реализовывать свои инициативы и помогать братьям нашим меньшим, какие существуют законы и нормативы в зоозащите; как зоозащитники могут (и должны) взаимодействовать с муниципалитетами; как ведение социальных сетей и правила привлечения финансирования могут помочь в пристройстве животных.

На семинарах выступят президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян и координатор Центра зоозащитной медиации Надежда Северинова. Также высказаться по тему смогут и координаторы зоозащиты от каждой территории.

«Зоозащитное сообщество очень разрозненное. Каждый развивает свою зоозащитную инициативу, свои идеи, зачастую очень странные. Бывает случается ситуация, когда возникает какая-то общая идея, благодаря которой все объединяются и это удивительно прекрасно» - отметила известная телеведущая, председатель организации АНО «Центр содержания бездомных животных» Илона Броневицкая.

Зарегистрироваться на семинар по зоозащитной деятельности можно по ссылке или по номеру телефона: +7(992)503-64-82.