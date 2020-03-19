Челябинская область встречает астрономическую весну мокрым снегом

В пятницу, 20 марта, в Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске до минус двух градусов, по области – от плюс одного до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов. По области – плюс 3-8 градусов. В ночь на субботу подморозит до минус шести градусов, при прояснении – до минус 11 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 57 минут, заход - в 19 часов 9 минут. Долгота светового дня - 12 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 марта – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень - на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Именины в этот день: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.