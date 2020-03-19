ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская область встречает астрономическую весну мокрым снегом

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Вчера, 23:41
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 20 марта, в Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске до минус двух градусов, по области – от плюс одного до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов. По области – плюс 3-8 градусов. В ночь на субботу подморозит до минус шести градусов, при прояснении – до минус 11 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 57 минут, заход - в 19 часов 9 минут. Долгота светового дня - 12 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 марта – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень - на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Именины в этот день: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
13.03.20 23:30
Выходные в Челябинской области будут теплыми, с мокрым снегом и порывистым ветром
12.03.20 21:07
В пятницу в Челябинской области мокрый снег с дождем
11.03.20 19:25
Четверг в Челябинской области будет по-весеннему теплым
10.03.20 22:54
В среду в Челябинской области тепло и ветрено
10.03.20 09:16
Во вторник в Челябинской области тепло, сыро, местами снег
08.03.20 17:53
В понедельник в Челябинской области – мокрый снег и дождь
06.03.20 19:52
В праздничные выходные ветрено, местами снег и дождь
05.03.20 18:46
В пятницу в Челябинской области зима напомнит о себе
04.03.20 14:18
Четверг в Челябинской области будет с небольшим снегом, ветром и высоким давлением
03.03.20 16:05
В Челябинской области в среду местами мокрый снег

Погода в Челябинске

Общество
18.03.20 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Общество
Вчера, 14:17
Роспотребнадзор: При самоизоляции запрещено ходить за продуктами и выносить мусор
Новости
Сегодня, 00:19
Общество
В УрФО подтверждено еще шесть случаев коронавируса
Вчера, 23:00
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 марта
Вчера, 17:12
Общество
В Челябинской области из-за коронавируса закрыты для посещения СИЗО и колонии
Вчера, 16:35
Общество
Из-за коронавируса судебные приставы ограничили прием южноуральцев
Вчера, 16:30
Экономика
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика