На Николу Студеного местами ожидают крепкий мороз

В пятницу, 17 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске минус 19-21 градус, по области – минус 16-21 градус, при прояснении – минус 22-27 градусов, на западе – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 10-15 градусов, в горах теплее – до минус пяти градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 9 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 9 часов 58 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 17 февраля – Никола Студеный.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день - снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если лиственный лес чернеет - можно ждать оттепели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.