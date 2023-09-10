В Челябинской области 11 сентября – местами дожди

В понедельник, 11 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируют температуру воздуха плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, ночью оно немного повысится, днем понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в шесть часов 15 минут, заход - в 19 часов 27 минут. Долгота светового дня - 13 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 11 сентября – Иван Постный.

Наступает большой поворот в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», — подмечали люди.

По поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли - это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали - ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей - надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь - к дождю.

Именины: в этот день Иван.