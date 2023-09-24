В Челябинской области 25 сентября – по-летнему тепло

В понедельник, 25 сентября, в Челябинской области ожидается по-летнему теплая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в шесть часов 42 минуты, заход - в 18 часов 50 минут. Долгота светового дня - 12 часов восемь минут. Луна растущая.

По народному календарю 25 сентября – Артамон Змеевик.

В народе Артамона (так называли святого на русский манер) величали Змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», - говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.