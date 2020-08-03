В Челябинской области сохраняется очень жаркая погода

В Челябинской области на этой неделе сохраняется очень жаркая погода. До шестого августа точно.

Завтра, четвертого августа, в дневное время градусник термометра поднимется до +32,+37 градусов. В горах будет более комфортно - здесь температура воздуха прогреется, согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, до +29 градусов.

В ночь с понедельника на вторник на Южном Урале обещают 17-22 градуса тепла, в горной местности - 12-17 градусов выше нуля.

Четвертого августа жители Челябинской области ощутят дуновение ветра восточной четверти, порывы которого составят три-восемь метров в секунду (местами будут усиливаться до 13-ти) в ночное время и 6-11 - днем.

При грозах, а их также обещают южноуральцам во вторник, порывы ветра могут достигать двадцати метров в секунду.

Четвертого августа синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В дневное время может случиться и град.

Днем пятого и шестого августа южноуральцам обещают +29,+34 градуса выше нуля, восточный ветер, переменную облачность, непродолжительные осадки, гром и молнии.