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В Челябинской области в среду прохладно, сыро и ветрено

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 00:37
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Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 16 сентября, в Челябинской области ожидается сырая, ветреная и прохладная погода, во всех районах пройдут дожди, местами сильные.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости), на юге местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной и метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 718 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 25 минут, заход - в 19 часов 14 минут. Долгота светового дня - 12 часов 49 минут. Луна убывающая. В четверг – новолуние.

По народному календарю – Домна Доброродная.

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев.

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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