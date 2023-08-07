В Челябинской области восьмого августа – сильные ливни и грозы

Во вторник, восьмого августа, в Челябинской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, при прояснении туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, при прояснении похолодает до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горах – плюс 17-22 градуса.

Ветер северо-восточный, восточный, ночью 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 14 минут, заход - в 20 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 30 минут. Луна убывающая.

По народному календарю восьмого августа - Ермолаев день.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай — хлеб прибирай», — говорили наши предки. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Именины в этот день: Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.