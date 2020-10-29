В четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 29 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, утром на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в южных районах – до плюс 10 градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 51 минуту, зайдет в 17 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 9 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 29 октября Лонгин Сотник.

На Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», - говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.