29.07.2021
Челябинцев просят сообщать об открытых колодцах и кражах люков
29.07.2021
О строительстве нового храма в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.07.2021
В Копейске ребенок утонул в ванной
28.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
28.07.2021
На озере Зюраткуль опрокинулась металлическая лодка с рыбаками
28.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
В четверг в Челябинской области без осадков
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021