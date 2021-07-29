В четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 29 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 14 градусов, влажность воздуха 64%, ветер западный 1-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 53 минуты, заход - в 21 час 8 минут. Долгота светового дня - 16 часов 15 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Финогеев день.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка. Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит - птичьи перья подбирает», - замечали люди.

Именины в этот день: Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.