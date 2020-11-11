В четверг в Челябинской области местами небольшой снег

В четверг, 12 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, местами подморозит до минус 14 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 8 часов 19 минут, зайдет в 16 часов 56 минут. Долгота светового дня – 8 часов 37 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 12 ноября Зиновий и Зиновия, Синичкин день.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники собирались в этот день за зайцами, рыбаки отправлялись на лов. Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.