30.11.2022
В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы
30.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое декабря (18+)
30.11.2022
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
30.11.2022
Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
В четверг в Челябинской области – мороз на фоне высокого давления
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022