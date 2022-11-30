В четверг в Челябинской области – мороз на фоне высокого давления

В четверг, первого декабря, в Челябинской области ожидаются морозы на фоне высокого атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, в Челябинске – преимущественно без осадков. В большинстве районов среднесуточные температуры воздуха будут ниже климатической нормы на семь и более градусов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 28 градусов. В последующие два дня мороз усилится. В ночь на пятницу – минус 20-25 градусов, при прояснении – до минус 30 градусов. Ночь на субботу будет еще холоднее.

В дневные часы в четверг в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 13-18 градусов.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 754 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в восемь часов 56 минут, заход - в 16 часов 30 минут. Долгота светового дня – семь часов 34 минуты. Луна растущая.

По народному календарю - Платон и Роман Зимоуказатели.

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», - говорили наши предки. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали в течении целого дня: по утру судили о начале зимы, по полудню - о середине, по вечеру - о конце. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.

Именины в этот день: Николай, Платон, Роман.