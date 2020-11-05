В четверг в Челябинской области по-осеннему тепло, местами дожди

В четверг, пятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами вероятны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс четыре градуса, влажность воздуха 68%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс6-11 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 8 часов, заход - в 17 часов 14 минут. Долгота светового дня - 9 часов 13 минут. Луна стареющая.

По православному календарю четвертого ноября День Якова. В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». Его называют первым епископом Иерусалима. Около 63 года Иаков принял мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и побили камнями.

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры - подражать жужжанию пчел и есть мед. На Якова (Иакова) старались закончить заготовку дров на зиму. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день.

На Якова справляли последние осенины - проводы осени. В этот день падал второй снег. Примечали, если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето - урожайным. Если же выпадал мелкий, твердый снег - «крупа» - то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).

Именины в этот день Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.