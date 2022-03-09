В четверг в Челябинской области снег и ветер

В четверг, 10 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении подморозит до минус 30 градусов. В крайних западных районах чуть теплее – минус 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 8-10 градуса, по области – 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление на пять единиц выше нормы - 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно еще повысится и достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в семь часов 24 минуты, зайдет в 18 часов 47 минут. Долгота светового дня - 11 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 10 марта – Тарас Бессонный, Тарас-кумошник. В этот день отмечается память Святого Тарасия, который был патриархом Константинопольским в конце восьмого – начале девятого веков.

Наступает вешняя дрема, сон валит слабых средь бела дня со всех сторон. Говорили: «Тарас – опрокинь на матрац».

Одни считали, что в этот день нельзя спать днем. Другие - что опасно спать вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит кумоху».

Кумоха - так поселяне Костромской губернии называли лихорадку, появляющуюся в конце февраля. И еще за великую беду считали селяне, если в этот день «сорвется с крючьев дверь избяная».

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Ее представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Именинники: Виктория, Тарас.