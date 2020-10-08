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В четверг в Челябинской области ясно и прохладно

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 08:39
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Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, восьмого октября, в Челябинской области ожидается ясная и прохладная погода, преимущественно без осадков. В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске - плюс шесть градусов, влажность воздуха 45%, ветер северный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов. В ночь на пятницу – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер северный с переходом днем на юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 6 минут, заход - в 18 часов 17 минут. Долгота светового дня - 11 часов 10 минут. Луна стареющая.

По народному календарю восьмого октября – Сергей Капустник, Курятник.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он считался хранителем домашней птицы, особенно кур.

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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