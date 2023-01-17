В ночь Крещенский Сочельник в Челябинской области подморозит до минус 30 градусов

В среду, 18 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, в ночные часы мороз усилится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске ожидается минус 16-18 градусов, по области – минус 14-19 градусов, на юге холоднее – минус 20-25 градусов, в низинах мороз более крепкий – до минус 30 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 2-7 градусов, в южных районах – до минус 12 градусов.

Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду, днем на севере порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 7 минут, заход - в 17 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 55 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 18 января – Крещенский сочельник, Голодный вечер.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад - что вызреет гречка, а метель - что будут хорошо роиться пчелы. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», - что означало, что овцы принесут большой приплод.

По народным приметам, метель в этот день предвещала и метель на Масленицу. Она также говорила о том, что предстоящим летом будут хорошо роиться пчелы.

Считалось также, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Именины в этот день: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.