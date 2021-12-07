В ночь на среду в Челябинской области местами подморозит до минус 31 градуса

В среду, восьмого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске - минус 19-21 градус, по области – минус 18-23 градуса, в низинах еще холоднее - минус 26-31 градус.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов, по области – минус 8-13 градусов, в низинах – до минус 18 градусов.

Ветер слабый, неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 2 минуты, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Луна растущая.

По народному календарю - Клим Холодный.

«На Клима зима клин клином вышибает», - говорили наши предки и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.