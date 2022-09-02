В первые выходные осени в Челябинской области жара спадет и пройдут дожди

В предстоящие выходные, третьего и четвертого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу в отдельных районах сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, в Челябинске жара спадет. В воскресенье похолодает на всей территории.

В субботу в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс девяти градусов, в воскресенье – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу в Челябинске – плюс 21-23 градуса, по области – плюс 15-2 градусов, на крайнем юге региона воздух прогреется до плюс 29 градусов, в горных районах – до плюс 15 градусов. В воскресенье – по всей области плюс 15-20 градусов. В понедельник в Челябинске прогнозируют плюс 13-15 градусов.

Ветер в субботу западной четверти ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, при грозах порывы 13-18 метров в секунду. В воскресенье - северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, воскресенье – до 742 миллиметров ртутного столба (нормативное значение), а потом вновь начнет снижаться. Геомагнитное поле возможно спокойное

По народному календарю третьего сентября – Фаддей Проповедник.

На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». Сжав лен, его раскладывали на лугах — ради «улежания», другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Именины в этот день: Александр, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.

По народному календарю четвертого сентября – Агафон Огуменник.

По старинному поверью, в этот день леший приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой» - перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Поэтому хозяева выходили в дозор - караулить свои припасы. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.