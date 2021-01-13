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В первый день Старого Нового года в Челябинской области морозно

В первый день Старого Нового года, 14 января, в Челябинской области ожидаются крепкие морозы на фоне высокого атмосферного давления, порывистый ветер. Осадков не ожидается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируется минус 31-33 градуса, по области – минус 29-34 градусов, в низинах - до минус 40 градусов, на крайнем западе теплее – минус 25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, в низинах – до минус 27 градусов, в горах – минус 10-15 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, но останется повышенным. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 9 часов 11 минут, заход - в 16 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 42 минуты. Новолуние.

По народному календарю – Васильев день.

Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 - «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. А на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины.

Также, согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали - чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд - засевание зерен - должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.