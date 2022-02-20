В понедельник в Челябинской области местами снег

В понедельник, 21 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах слабые метели, на дорогах гололедица. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градусов. По области – от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 732миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 12 минут. Долгота светового дня - 10 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 21 февраля – Захар Серповидец.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.