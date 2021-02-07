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В понедельник в Челябинской области морозно

В понедельник, восьмого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 23-25 градусов, по области – минус 20-25 градусов, при прояснении – до минус 28 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 17-19 градусов. По области – минус 16-21 градус.

Ветер западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы 16-21 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 723 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 725 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 33 минуты, заход – в 17 часов 44 минуты. Долгота светового дня 9 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Федор-поминальник.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день - такова и весна будет. Именины в этот день: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.