В понедельник в Челябинской области ожидается жара и порывистый ветер

В понедельник, 8 июня, в Челябинской области ожидается жара, порывистый ветер и преимущественно без осадков. В крайних южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости), на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах - до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 17 минут, заход - в 21 час 31 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 14 минут. Луна убывающая, третья четверть.

Восьмого июня по народному календарю Федорин день. В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье.

В этот день не рекомендовалось начинать ссоры. Говорили: «На Федору не выноси из избы сору». Подметать в доме в этот день также не рекомендовалось.

Именины в этот день Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.