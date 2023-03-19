В понедельник в Челябинской области – температурные качели, высокое давление

В понедельник, 20 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – без осадков. Атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах – до минус 20 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – от плюс двух до минус трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.

Атмосферное давление на 15 единиц выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в семь часов три минуты, заход - в 19 часов три минуты. Долгота светового дня - 12 часов. Луна убывающая.

По народному календарю 20 марта – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень - на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».