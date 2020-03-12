В пятницу в Челябинской области мокрый снег с дождем

В пятницу, 13 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром в отдельных районах гололёдные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске до минус двух градусов, по области – от минус трех до плюс двух градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов. По области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 16 минут, заход - в 18 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 37 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Василий Капельник.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен.

Существовали и другие приметы. Если шел дождь — лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты — то и весна будет крута, если пологи — то и весна протяжна.

Именины в этот день: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.