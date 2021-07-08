В пятницу в Челябинской области жарко и без осадков

В пятницу, девятого июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая и ветреная погода, преимущественно без осадков.

В юго-восточных, восточных и западных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске плюс 14-16 градусов, по области – плюс 16-18 градусов, в горах и низинах – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 26-31 градус. В ночь на субботу – плюс 12-17 градусов.

Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 17 метров в секунду, днем местами порывы до 21 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 23 минуты, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня - 17 часов 12 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Давид Земляничник.

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды.

На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

Именины в этот день: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.