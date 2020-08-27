В пятницу в Челябинскую область придет 30-градусная жара

Предстоящая пятница, 28-е августа, на Южном Урале обещает быть жаркой.

Согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, днем воздух в регионе прогреется до +25,+30 градусов (ночью столбики термометров южноуральцев будут показывать 12, 17 градусов тепла).

В последний рабочий день в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду.

28-е августа - Успение Пресвятой Богородицы. У крестьян на Руси к этому времени завершалась летняя страда. По случаю этого события устраивался «успенский» пир - гуляла вся деревня.

С Успения начинали солить огурцы и квасить капусту.

Появление радуги в этот день обещало затяжную и теплую осень.

Сильный (ощутимый больше, чем обычно) запах полевой травы предвещал ненастье.

Теплая погода 28-го августа говорила о том, что ненастье случится в середине сентября, бабье лето будет короткое, пасмурное и холодное.

Большое количество паутины обещало ясную, очень морозную зиму.