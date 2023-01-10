В среду в Челябинской области местами мороз, без осадков

В среду, 11 января, в Челябинской области местами ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске минус 23-25 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в низинах – до минус 34 градусов, на востоке региона – до минус 20 градусов.

В дневные часы по области ожидается в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на юге области теплее – до минус 10 градусов.

Ветер северо-западный, западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 758 миллиметров ртутного столба, что на 16 единиц выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 17 минут, заход – в 16 часов 48 минут. Долгота светового дня 7 часов 32 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 11 января - Страшный день. Существовали для этого дня особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Именины в этот день: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.