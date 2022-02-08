В среду в Челябинской области местами небольшой снег

В среду, девятого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах - до минус 15 градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 47 минут. Долгота светового дня – 9 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю девятого февраля – Златоустьев огонь.

Говорили, что, если облака идут против ветра, это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Петр.