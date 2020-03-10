ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В среду в Челябинской области тепло и ветрено

Погода
Вчера, 22:54
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 11 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы, гололёдные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью по области будет до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столб. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 20 минут, заход - в 18 часов 51 минута. Долгота светового дня - 11 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

Именины в этот день: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
03.03.20 16:05
В Челябинской области в среду местами мокрый снег
02.03.20 20:48
Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков
02.03.20 00:22
В понедельник в Челябинской области ясно
28.02.20 20:47
Челябинская область встречает весну теплом, мокрым снегом и ветром
28.02.20 09:18
Предпоследний день зимы в Челябинской области будет теплым
24.02.20 21:44
Во вторник в Челябинской области оттепель, мокрый снег и ветер
21.02.20 21:29
В предстоящие праздничные выходные не по-зимнему теплая погода с осадками и порывистым ветром
20.02.20 14:37
В пятницу в Челябинской области мокрый снег и гололедица
20.02.20 08:29
Четверг в Челябинской области будет теплым
18.02.20 11:57
В среду в Челябинской области плюсовые температуры и сильный ветер

Погода в Челябинске

Общество
Вчера, 11:43
Южноуральцам, прилетевшим из неблагополучных по коронавирусу стран, выдадут больничный для самоизоляции
Политика
Вчера, 10:49
Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Карталинского района
Новости
Вчера, 16:40
Происшествия
В Челябинске будут судить росгвардейцев, которые попались с поличным при «закладке» наркотиков
Вчера, 16:38
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Вчера, 16:12
Общество
В Челябинске ищут место для строительства приюта для животных
Вчера, 15:30
Федерация
Вслед за Лондоном и Нью-Йорком бумаги упали на Московской бирже
Вчера, 15:23
Общество
В Челябинске к 75-летию Победы украсят общественный транспорт
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика