В среду в Челябинской области тепло и ветрено

В среду, 11 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы, гололёдные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью по области будет до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столб. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 20 минут, заход - в 18 часов 51 минута. Долгота светового дня - 11 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись — это означало, что пора начинать пахоту.

Именины в этот день: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.