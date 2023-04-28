В выходные в Челябинской области чуть похолодает и вероятны дожди

В предстоящие выходные, 29 и 30 апреля, в Челябинской области температура воздуха немного понизится. В субботу местами пройдет небольшой дождь, в воскресенье – преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области будет минус 3-8 градусов, в горах столбик термометра опустится до минус одного градуса, на крайнем юге теплее – до плюс 11 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 14-19 градусов, на крайнем юге воздух прогреется до плюс 23 градусов. В воскресенье на всей территории области –плюс 18-23 градуса.

Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, в субботу местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 746 миллиметров и продолжит расти. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 29 апреля - Арина - «урви берега».

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина - урви берега!», - тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. На Арину было принято заниматься рассадой. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины в этот день: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

По народному календарю 30 апреля - Зосима Пчельник.

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела - тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах - к урожаю гречихи».

Именины в этот день: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.