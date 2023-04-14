В выходные в Челябинской области местами дождь со снегом, порывистый ветер

В предстоящие выходные, 15 и 16 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в субботу в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, на юге до умеренного, на крайнем юге до сильного. В южных районах вероятны гололедные явления, местами сильные. В отдельных районах возможны метели и установление временного снежного покрова.

В Челябинске все выходные и в воскресенье по всей территории области синоптики осадков не обещают. преимущественно без осадков. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 7-12 градусов, в низинах столбик термометра опустится до минус 15 градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – минус 4-9 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 1-6 градусов, в воскресенье – плюс 4-9 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы ночью 20-25 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, в воскресенье вновь повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 15 апреля - Тит Ледолом.

Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

По народному календарю 16 апреля - Никита Водопол, Угощение водяного.

С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).