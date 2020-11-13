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В выходные в Челябинской области похолодает и резко повысится давление

Погода
Сегодня, 15:57
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 14 и 15 ноября, в Челябинской области понижение температуры воздуха и резкий подъем атмосферного давления. В субботу местами пройдет небольшой снег, в воскресенье - без существенных осадков. В Челябинске все выходные – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают в Челябинске в субботу минус 6-8 градусов, в воскресенье – минус 8-10 градусов. По области – минус 5-12 градусов.

В ночные часы - от минус восьми до минус 15 градусов. В крайних западных районах региона мороз будет более существенным – минус 18-23 градуса.

Ветер северный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в выходные оно существенно вырастет и к понедельнику достигнет 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

В субботу, 14 ноября, по народному календарю Кузьминки.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

В воскресенье, 15 ноября, по народному календарю Акиндин и Пигасий.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Именины в этот день: Доминика, Константин.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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