В выходные в Челябинской области тепло и небольшие дожди

В предстоящие выходные, 17 и 18 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, местами небольшие дожди.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 4-9 градусов, в южных районах – до плюс 12 градусов, в воскресенье – плюс 8-13 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу - плюс 17-22 градуса. В воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, в понедельник синоптики обещают летнюю жару – плюс 24-29 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 17 сентября – Неопалимая Купина.

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. Существовали и особые приметы: пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне; заяц, бегущий по селению.

Именины в этот день: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

По народному календарю 18 сентября – Захарий и Елизавета.

По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.