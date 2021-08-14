В выходные в Челябинской области жарко и без осадков

В предстоящие выходные, 14 и 15 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

В отдельных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов, в ночь на воскресенье и понедельник – плюс 9-15 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 26-31 градус, в воскресенье – плюс 25-30 градусов. В Челябинске – плюс 28-30 градусов

Ветер западной четверти 2-8 метров в секунду, днем местами в субботу порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, в воскресенье вырастет до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 14 августа - Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. С посевом озимых были связаны разные поговорки и приметы: «Когда сеешь хлеб в погоду, больше родится приплоду»; «В дожди не должно сеять ржи; как намочило оглобли - так и поезжай домой»; «Паши под озимы, готовь гумна и овины». Также говорили, что если во время созревания малины первые ягоды уродились крупными, то рожь следует сеять раньше; если же ягоды мелкие — то лучше посев отложить.

Именины в этот день: Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

По народному календарю 15 августа - Степан Сеновал.

На Степана особо обхаживали лошадей, поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. Также наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

Именины в этот день: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.