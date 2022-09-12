Во вторник в Челябинской области чуть потеплеет, без осадков

Во вторник, 13 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы.

Ночью местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске - плюс 1-3 градуса, местами заморозки до минус двух градусов. По области – плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 15 минут, заход - в 19 часов 27 минут. Долгота светового дня - 13 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 сентября – Куприянов день, Журавлиное вече.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника - Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», - говорили мудрые люди.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.