Во вторник в Челябинской области местами дожди

Во вторник, 31 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами днем пройдут небольшие дожди. в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 10 градусов, влажность воздуха 61%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов. По области – плюс 13-18 градусов. В ночь на среду – плюс 4-9 градусов, в горах заморозки до минус двух градусов.

Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 57 минут, заход – в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня 13 часов 53 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Флор и Лавр, Лошадиный праздник.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна.