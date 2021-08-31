31.08.2021
Лучшая лошадиная прическа: челябинский зоопарк придумал необычный конкурс красоты
31.08.2021
В Челябинске прохожие задержали вооруженного грабителя
31.08.2021
В Усть-Катаве появится новое спортивное ядро
31.08.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
31.08.2021
В Коркино в аварии с пассажирским автобусом погибла девушка
31.08.2021
ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам
Во вторник в Челябинской области местами дожди
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021