Во вторник в Челябинской области жарко

Во вторник, 17 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут слабые дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса. По области – плюс 30-35 градусов, в горных районах – до плюс 27 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 31 минуту, заход - в 20 часов 23 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 52 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

О том, чего русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевает дикая малина, и детвора спешит в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод. На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто идут дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало — даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.