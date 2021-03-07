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Восьмого марта в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер

В международный женский день, восьмого марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах метели, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на восьмое марта в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 18-23 градуса, в низинах – до минус 27 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами до 11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами 16-21 метра в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба. Ночью давление немного повысится, днем понизится и составит 732 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 28 минут, заход - в 18 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 13 минут. Луна убывающая.

Восьмого марта по народному календарю Поликарпов день.

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху - быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.