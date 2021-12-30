Завершающий день 2021 года в Челябинской области будет морозным с небольшим снегом

В пятницу, 31 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на 31 декабря в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 27 градусов, в горах – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 8-13 градусов, в низинах - до минус 16 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, ночью местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится сразу на 10 единиц - до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 31 декабря – Модестов день.

Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

Именины в этот день: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор