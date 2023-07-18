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18.07.2023

Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
Алексей Текслер
помощь семьям мобилизованных
Специальная военная операция
«Единая Россия»
Политика
18.07.2023 18:52
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил блок ключевых задач, которые стоят перед регионом в период сложной внешнеполитической обстановки. Это, в том числе В их числе поддержка военнослужащих, их семей, помощь жителям новых регионов страны, выполнение гособоронзаказа.

«Продолжается специальная военная операция, новые российские регионы подвергаются обстрелам, есть людские потери и большой материальный ущерб. Перед нами по-прежнему стоит блок ответственных задач, связанных как с поддержкой наших бойцов и их семей, так и с помощью людям, пострадавшим от военных действий», - отметил глава региона, секретарь Регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер, выступая перед партийцами на Конференции.

С февраля 2022 года региона, в том числе партия, включились в работу по решению проблем мобилизованных (обеспечение всем необходимым, включая условия размещения в местах боевого слаживания) и помощи регионам, пострадавшим от военных действий. Всего отправлено свыше 700 тонн гуманитарных грузов.

Алексей Текслер обратил внимание на важность поддержки подшефных территорий. Глава региона отметил, что Челябинская область использует свой промышленный потенциал для снабжения территорий специальной техникой, всеми необходимыми для восстановления ресурсами.

«Уже год мы оказываем содействие в восстановлении и снабжении всем необходимым Волновахского района и города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Челябинская область использует свой промышленный потенциал для снабжения территорий специальной техникой, всеми необходимыми для восстановления ресурсами. В работах участвуют наши специалисты, которые помогают устранять последствия обстрелов, проводить ремонт дорог, социальных объектов и жилых домов», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава администрации Ясиноватая ДНР Дмитрий Шевченко напомнил, что на протяжении десяти лет, в течение которых в маленьком городе Ясиноватая длится война, разрушения получили абсолютно все социальные учреждения, разбито 70% жилого фонда. «В это самое сложное в истории города время руку протянул Челябинск, - отметил Шевченко. - Совместно с вами мы за последние два года капитально отремонтировали две школы, два детских сада, детскую поликлинику. В город доставлено 27 единиц техники, в первую очередь, для обеспечения соцобъектов и коммунальных предприятий». По словам главы, в настоящий момент в городе пролжаются работы по асфальтированию, бурению скважин.

Дмитрий Шевченко выразил особую благодарность губернатору Алексею Текслеру за поддержку детей Ясиноватой. «Большинство из них родились в войну и мира не видели. Спасибо за отдых детей, также у нас практически все дети получили возможность обучаться в это сложное время в Челябинске», - рассказал мэр.

В Челябинской области также создана система поддержки семей военнослужащих, в том числе и при участии единороссов. Губернатор напомнил о том, что в октябре 2022 года был организован штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию разной помощи семьям военнослужащих, добровольцев и мобилизованных южноуральцев.

«В феврале 2023 года создали Службу сопровождения участников специальной военной операции, а с первого июня организовали работу регионального филиала государственного Фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - отметил Алексей Текслер.

В ближайшее время филиал фонда вместе с областным Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации начнет работу в новом, специально построенном для них здании на Университетской набережной.

«Пока специальная военная операция продолжается, все задачи, связанные с обеспечением нужд российской армии и военно-промышленного комплекса, а также наших подшефных территорий, остаются приоритетными для нашего регионального отделения, - распорядился Алексей Текслер. - Призываю вас продолжить оказывать помощь нашим военным и их семьям».

Губернатор также остановился на одной из актуальных для региона тем - обращение с твердыми коммунальными отходами и утилизация мусора. В области реализуются проекты «Зелёная экономика» и «Чистая страна». Уже проделана масштабная работа - рекультивирована челябинская городская свалка, ведутся аналогичные работы на Магнитогорской городской свалке, запущен мусоросортировочный комплекс.

В рамках регионального партпроекта «Генеральная уборка 74», запущенного в феврале 2023 года, будет ликвидировано около 200 свалок в области. Работа по 60 свалкам уже завершена, по оставшимся продолжается. Но нерешенных вопросов остается еще много.

Алексей Текслер поручил содействовать в поиске и ликвидации незаконных свалок и не допускать возникновения новых свалок на уже очищенных местах.

В числе наиболее эффективных проектов Алексей Текслер также отметил и ряд других: «Городская среда», «Культура малой Родины», «Историческая память», «Детский спорт», «Новая школа», «Здоровое будущее», «Старшее поколение». 

Губернатор напомнил о том, что цель всех партийных программ – улучшение качества жизни жителей области, от их реализации зависит благополучие территорий. Региональному координатору поручено контролировать ход проведения всех запланированных работ и их своевременное завершение.

«В области мы обеспечили устойчивый экономический рост, растут зарплаты и доходы людей, мы показываем хорошую динамику в стройкомплексе, АПК, в промышленном производстве. Активно работаем на Победу. Наши предприятия с опережением выполняют гособоронзаказ, - подчеркнул Алексей Текслер. - Поручаю максимально работать над выполнением задач, которые ставит Министерство обороны, Правительство России и Президент. Работая здесь, в тылу, мы, как и в годы Великой Отечественной войны, приближаем долгожданную победу».

На конференции были также озвучены задачи по подготовке к предстоящим выборам в органы местного самоуправления (сентябрь 2023 года) и Президента России (март 2024 года). В будущем году также предстоят выборы губернатора Челябинской области, в 2025 году - выборы депутатов Законодательного Собрания региона, в 2026 году - выборы в Государственную Думу.

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер отметил, что приоритетные направления работы основаны на Народной программе партии, которая полностью сформулирована из просьб, наказов жителей для депутатов всех уровней. И теперь эта программа пошагово выполняется. «Я убежден, что никакие предвыборные технологии не позволят добиться таких электоральных результатов, если мы не будем выполнять поручения секретаря Регионального отделения Партии, если мы не будем качественно реализовывать те мероприятия, которые отражены в Народной программе, - подчеркнул Гербер. - Да, безусловно, наша задача обеспечить высоким уровнем поддержки кандидата, которого поддержит партия «Единая Россия» на выборах в Президенты РФ».

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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Челябинская область чествует славных металлургов

15.07.2023 20:41

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.07.2023 по 15.07.2023)

15.07.2023 15:19

В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области

15.07.2023 14:40

Хищение банковских карт после совместного распития в Озерске

15.07.2023 14:01

Заповедные грибы

15.07.2023 12:56

В Челябинске в ДТП пострадали три девочки и женщина

15.07.2023 12:38

Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города

15.07.2023 12:19

В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО

15.07.2023 11:53

По факту гибели мужчины на аттракционе на Айских притесах возбуждено уголовное дело

14.07.2023 20:02

Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми

14.07.2023 19:34

Госдума дала добро: студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе

14.07.2023 19:24

В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским

14.07.2023 19:14

«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов

14.07.2023 18:57

Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»

14.07.2023 18:40

За женщину без ног из Аши вступились Бастрыкин и прокуратура

14.07.2023 18:09

Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой

14.07.2023 17:43

В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»

14.07.2023 17:20

Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)

14.07.2023 16:34

Челябинская областная больница: прямая трансляция из операционной

14.07.2023 16:29

Виктор Рашников познакомил Владимира Якушева и Алексея Текслера с ходом строительства коксовой батареи

14.07.2023 15:46

Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле

14.07.2023 15:29

Газовики рассказали челябинцам о догазификации

14.07.2023 15:08

Челябинцев приглашают к опросу по организации дорожного движения на дублере проспекта Ленина

14.07.2023 14:20

Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска

14.07.2023 14:08

У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники

14.07.2023 13:54

В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик

14.07.2023 13:52

«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса

14.07.2023 13:39

В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14

14.07.2023 13:28

Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто

14.07.2023 13:16

Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха

14.07.2023 13:10

Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний

14.07.2023 13:02

Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги

14.07.2023 12:42

В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения

14.07.2023 12:26

Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России

14.07.2023 12:21

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков

14.07.2023 12:19

Южноуральские озера стали более привлекательными для путешественников

14.07.2023 11:54

«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе

14.07.2023 11:43

В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари

14.07.2023 11:22

В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября

14.07.2023 11:19

Челябинская епархия приглашает жителей к участию в Елизаветинских днях

14.07.2023 11:11

У мошенников на посылках: в Трехгорном задержали 16-летнего курьера

14.07.2023 10:46

Должность главного архитектора Челябинска снова свободна

14.07.2023 10:07

Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль

13.07.2023 22:01

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)

13.07.2023 17:53

В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода

13.07.2023 17:29

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

13.07.2023 17:13

Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев