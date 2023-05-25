Алексей Текслер выступил с пятым Обращением к Законодательному собранию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с традиционным ежегодным обращением к Законодательному собранию региона, подвел итоги проделанной кабинетом министров работы за прошедший, непростой год, и обозначил грандиозные задачи на ближайшее будущее. Это пятое послание Алексея Текслера на посту руководителя области.

На заслушивание Послания в зале «Таганай» собрались депутаты Законодательного собрания области и Госдумы, члены Совета Федерации от региона, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций, силовых ведомств и религиозных объединений, представители экспертных сообществ и молодежных структур. В зале в этом году присутствовали и участники специальной военной операции (СВО). Все желающие слушали обращение губернатора в онлайн режиме.

Ключевой темой обращения стала специальная военная операция. Губернатор отметил, что южноуральцы мужественно сражаются на передовой, а многие предприятия области слаженно работают на обеспечение обороноспособности страны.

Регион оказывает всестороннюю поддержку нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, находящимся на фронте. Создается система социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Регион оказывает всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой Народной Республике - Ясиноватой и Волновахе.

В нынешних сложных внешнеполитических условиях промышленный потенциал региона приобретает особое значение, разрабатываются меры поддержки бизнеса. И санкции стали не препятствием, а толчком к собственному развитию.

«Минувший год стал временем вызовов как для всей страны, так и для Южного Урала. Мы достойно прошли это время», - подчеркнул председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев, комментируя обращение губернатора. - Область выстояла, несмотря на санкционное давление. Это свидетельство грамотных и эффективных мер поддержки экономики, которые были приняты совместно исполнительной и законодательной властью региона».

Алексей Текслер рассказал, что по итогам 2022 года удалось сохранить стабильность работы всех отраслей. С августа 2022 года начался рост промышленного производства. Индекс промпроизводства за первый квартал 2023 года составил 107,3%.

«Наша промышленность выстояла», - констатировал Алексей Текслер и поблагодарил собственников предприятий, руководителей, трудовые коллективы, органы власти за быструю адаптацию к новым условиям.

Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства региона более активно взаимодействовать с инвесторами и создать Особую экономическую зону с соответствующим преференциальным режимом работы.

По итогам 2023 года показал отличные результаты и агропромышленный комплекс. Губернатор поручил минсельхозу региона, всем органам власти и муниципалитетам обеспечить рост поддержки программы в 2024 году.

Работа в экономике дает системный эффект. Растут объемы валового регионального продукта (ВРП), продолжается инвестиционная активность, развивается внешнеторговый оборот, достигнут рекордно низкий уровень безработицы.

И при этом растут значимые показатели для жителей региона: среднемесячная заработная плата, реальные располагаемые доходы. Темпы роста этих показателей обогнали среднероссийские.

В текущем году поставлена задача добиться более существенного роста реальной заработной платы. Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства региона вместе с Минфином проработать предложения по обеспечению роста по всей «зарплатной сетке».

В Челябинской области, несмотря на все сложности, полностью сохранен объем социальной помощи населению области, все социальные обязательства гарантированно выполняются, вводятся новые меры поддержки.

Губернатор поставил задачу соцблоку расширить практику проекта долговременного ухода на все муниципалитеты региона, учитывая ее значимость для поддержки семей участников СВО.

Социальная политика реализуется в регионе совместно с НКО и гражданским обществом. В 2023 году впервые проводится специальный конкурс грантов для проектов, связанных с поддержкой родных и близких участников СВО и помощью соотечественникам, которые возвращаются с фронта.

В регионе продолжается решение масштабных задач в социальной сфере. Строятся жизненно важные объекты здравоохранения (больницы, поликлиники, ФАПы), модернизируются действующие учреждения, обновляется парк спецтехники, закупается новое оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Возводятся новые школы и детские сады, ремонтируются здания образовательные организации и муниципальные детские лагеря, открываются новые центры дополнительного образования. Усилено развитие профориентационной работы, развивается наставничество.

Губернатор поручил управлению по труду и занятости региона уже в этом году в три раза увеличить количество наставников, в первую очередь на предприятиях, которые выполняют гособоронзаказ.

В области оказывают поддержку молодым ученым, идет строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.

Продолжается работа по улучшению экологической ситуации: сокращаются объемы вредных выбросов, строятся новые мусоросортировочные комплексы и полигоны, рекультивируются свалки, ликвидированы малые свалки и мазутохранилище, создается инфраструктура для раздельного сбора отходов.

Губернатор предложил создать проект «Генеральная уборка» для борьбы с незаконными свалками, а также поручил минэкологии представить предложения по регулированию оборота строительного мусора и веток от обрезки деревьев на контейнерных площадках.

Продолжается реконструкция очистных сооружений канализации, очищаются акватории и прибрежные территории рек и озер. Завершается проект очистки акватории реки Миасс в черте Челябинска.

Большое внимание уделяется развитию туризма. Алексей Текслер рассказал о планах по развитию «жемчужины» Южного Урала – озера Тургояк и территории вокруг него. Губернатор дал прямое поручение по ее сохранению в части создания природного парка, совершенствования дорожной сети, жилищно-коммунальной инфраструктуры. Разработаны и реализуются мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай. Губернатор поручил наращивать количество современных мест размещения в регионе. Он поставил задачу войти в федеральный проект по модульным объектам и резко увеличить их количество для круглогодичного отдыха в популярных местах.

По словам Алексея Текслера, важнейшим условием для развития экономики является опережающие развитие инфраструктуры - коммунальные сети, дороги, общественный транспорт. Несмотря на все вызовы, сложности и проблемы, регион смог продолжить реализацию масштабных планов по этим направлениям и крупнейших проектов развития.

В рамках поручения Президента РФ в регионе разработана программа модернизации (строительство и ремонт) систем ЖКХ. Продолжится социальная догазификация.

Значительно выросли объемы дорожных работ – активно ремонтируются как региональные, так и местные дороги. Муниципалитеты, кроме плановых субсидий, получат дополнительную поддержку на эти цели. «Начали с выделения 500 миллионов рублей, сегодня объем субсидии достиг почти трех миллиардов рублей», - констатировал Алексей Текслер.

Губернатор поручил Миндору региона до первого июля 2023 года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам (по аналогии с региональной программой).

Продолжится обновление общественного транспорта, реконструкция аэродромного комплекса в Магнитогорске. В области реализуются масштабные проекты инфраструктурного, социального развития.

Губернатор подчеркнул, что здесь важно работать сообща и получать обратную связь от южноуральцев. «Это особенно необходимо сегодня, когда мы должны сплотиться вокруг Президента, объединиться для достижения нашей главной цели – Победы! Своим трудом и даже ратным подвигом создавать будущее для нашей страны, для наших детей», - подытожил свое обращение Алексей Текслер.

«В обращении главы региона сохраняется один из главных посылов ко всем нам, южноуральцам – сплочение и командный дух работы. В этом залог успехов и эффективного решения общих задач», - считает спикер регионального парламента Александр Лазарев.

«Послание губернатора - сигнал нам всем, что расслабляться нельзя. Нужно работать много, работать самоотверженно», - подчеркнула Яна Лантратова.

«С уверенностью скажу, что будем продолжать работу! Я и моя команда готовы работать над реализацией всех замыслов, озвученных губернатором. Верю, что совместными усилиями мы сможем добиться успехов и сделать наш город еще более комфортным и привлекательным», - заверил Сергей Бердников.