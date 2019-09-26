Челябинская область изыскала средства на соцсферу, но часть депутатов не поддержала предложение
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 11:44
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получила дополнительно 8,9 миллиона рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Большая часть из них будет направлена на меры социальной поддержки различных категорий граждан. Кроме того, дополнительные ресурсы на социальную сферу изыщут и в региональной казне.

Соответствующие поправки в бюджет утвердили сегодня, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания региона. При этом часть парламентариев не поддержали внесенные предложения.

Как пояснил министр финансов Андрей Пшеницын, из выделенных федеральных средств 4,6 миллиона рублей предназначены на выплаты почетным донорам, 2,2 миллиона рублей направят на тушение лесных пожаров, 1,5 миллиона рублей – выплаты Героям соцтруда и Героям Российской Федерации.

Кроме того, дополнительные средства по социальным направлениям будут изысканы за счет перераспределения финансовых ресурсов.

Так, 599,6 миллиона рублей направят на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с уточнением количества получателей льгот.

На увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы направят 631,2 миллиона рублей. Эти деньги позволят проиндексировать на 4,3% зарплату прочих категорий работников бюджетного сектора, не предусмотренных в «майских» указах. Повышение произойдет с 1 сентября 2019 года.

Кроме того, муниципальным образованиям предоставят дополнительные трансферты в размере 500 миллионов рублей на решение первоочередных вопросов местного значения направят.

На выплату студентам и учащимся государственной стипендии в связи с уточнением контингентов предусмотрено 52,7 миллиона рублей.

С учетом предлагаемых изменений, уточненные параметры областного бюджета на 2019 год составят по доходам составят 178 миллиардов 814,4 миллиона рублей, по расходам – 194 миллиарда 308,1 миллиона рублей. По словам главы регионального минфина, дефицит пока сохраняется без изменений – 15 миллиардов 493,7 миллиона рублей.

«Ключевое слово пока, - подчеркнул председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. - Как правило, к концу года дефицит исчезает».

Парламентарии приняли проект закона в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.

При этом шесть депутатов не стали голосовать. «Это принципиальная позиция?», – поинтересовался спикер и напомнил, что средства предлагается направить на решение социальных задач и публичное игнорирования процедуры голосования говорит о том, что эти предложения не поддерживаются.

Ольга Мухометьярова пояснила, что это их осознанное решение. «Нынешний бюджет был предложен командой Дубровского (бывший губернатор области – прим. ред.). Мы не разделяем его позицию и предпочитаем не голосовать», - пояснила парламентарий действия группы непроголосовавших.

На это Владимир Мякуш напомнил, что предложение было внесено уже новым губернатором Алексеем Текслером. «Зачем вспоминать бывшего губернатора и бросать ему камни вслед. Прошу задуматься. Когда идет речь о благе жителей и не голосовать – это прятать голову в песок», - подытожил спикер.

Автор: 
Любовь Юрина
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