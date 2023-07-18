Челябинские единороссы обновили состав президиума и политсовета реготделения

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» обновило состав президиума и политсовета. Своих постов в этих политических структурах лишились два вице-губернатора, главы муниципалитетов (действующие и бывшие), депутаты.

Соответствующее решение принято на очередной конференции.

Президиум был обновлен на 10%. Из состава президиума исключены два вице-губернатора - Александр Лазарев (экс-спикер регионального парламента) и Алексей Фартыгин, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

В состав Регионального политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» входят 115 человек. Из РПС выведены: глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович (находится под следствием), бывший глава Карабашского городского округа Олег Буданов, бывший глава Миасского городского округа Григорий Тонких, экс-глава Нагайбакского района Иван Сурменев, экс-глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, депутаты Законодательного собрания региона Дмитрий Мешков (топ-менеджер «Макфы») и Максим Романов, депутат Челябинской городской думы Александр Беленков, бывший член Общественной палаты РФ Феликс Панов и другие.

В состав Президиума введены: глава Троицкого муниципального района Тимур Мухамедьяров, первый заместитель Руководителя исполнительного комитета Челябинского регионального отделения партии Виталий Маслов, руководитель Челябинского Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Максим Голощапов, секретарь Троицкого районного местного отделения партии.

На смену ушедшим в состав РПС были доизбраны 18 человек: депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава Еманжелинского городского округа и первый замглавы Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов, мэр Миасского городского округа Егор Ковальчук (бывший вице-губернатор), глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне, бывший вице-спикер Законодательного собрания Константин Захаров и другие.