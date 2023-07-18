18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
18.07.2023
Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»
18.07.2023
В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)
Челябинские единороссы обновили состав президиума и политсовета реготделения
Своих политических постов лишились вице-губернаторы, главы и депутаты
14.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28
11.03.2023
«Героям нашего времени»: в Челябинске состоялся концерт в поддержку медиков и военных
17.02.2023
Варненские волонтеры «Единой России» провели акцию «В каждом живет наставник»
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023