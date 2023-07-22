Челябинский облизбирком рассмотрит заявку на референдум о возврате прямых выборов глав

Избирательная комиссия Челябинской области в понедельник, 24 июля, на очередном заседании рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов и районов.

Об этом сообщил на странице в ВКонтакте председатель Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

По его словам, после регистрации ходатайства инициативной группы все документы должны быть переданы в Законодательное собрание Челябинской области. Региональный парламент должен будет уведомить об этой инициативе президента, Совет Федерации, Госдуму, Правительство и Центральную избирательную комиссию России. Предстоит также проверить формулировки вопросов. На это дается еще 15 дней, уточнил Щербаков.

«После регистрации инициативной группы выдаётся свидетельство, можно открывать счет и собирать подписи в поддержку референдума», - добавил Ярослав Щербаков.

Напомним, на референдум предлагается вынести два вопроса:

- о возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области (глава избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию).

- о возврате прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы при сохранении районных советов депутатов.

Изначально планировали вынести на референдум еще и вопрос об отказе от районных Советов депутатов (ликвидации внутригородского деления Челябинского городского округа).

Напомним, девять лет назад в Челябинске в качестве эксперимента была реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований.

С 2014 года выборы депутатов Гордумы проходят по двухуровневой системе - сначала избирают 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа формируют городскую Думу в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей.

В 2023 году группа депутатов Челябинской городской Думы, представляющих все политических партии в парламенте, выступила с инициативой об отказе от двухуровневой системы МСУ и преобразовании Челябинского городского округа. Озвучивались аргументы за возвращение прямых выборов депутатов Челябинской городской думы.

На публичных слушаниях участники поддержали отказ от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ), ликвидацию внутригородского деление и организацию единого городского округа.